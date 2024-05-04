الدرك ينشر بيانا تحذيريا!

أطلقت مصالح الدرك الوطني، بيانا تحذيريا في إطار مكافحة الجرائم السيبرانية، حيث لاحظت إنتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت.

وجاء في بيان لذات المصالح: “عاينت مصالحنا المختصة في مكافحة الإجرام السيبراني انتشارا واسعا لظاهرة النصب والاحتيال عبر الانترنت حيث راح ضحيتها العديد من المواطنين”.

وأوضحت ذات المصالح، أن الظاهرة تعتمد أساسا على الهندسة الاجتماعية. حيث يلجأ فيها المحتالون في كل مرة إلى طرق وأنماط احتيالية جديدة تمكنهم من الوصول إلى أهدافهم الإجرامية.

وحرصا منها على سلامة المواطنين من الوقوع في مثل هذه الظواهر الاحتيالية، طلبت مصالح الدرك، تجنب دفع السلع مسبقا قبل الاستلام.

وعدم إرسال صور بطاقاتكم البنكية والبريدية أو رسائل التأكيد عبر وسائط التواصل الاجتماعي. مشيرة إلى أن أي شخص يطلب هذه المعلومات فهو حتما محتال سيبراني.

كما دعت مصالح الدرك، إلى عدم الإنسياق وراء الإعلانات والمنشورات الاحتيالية مجهولة المصدر التي تعدك بالربح السريع عن طريق الاستثمار المضمون عن بعد من من خلال القيام بمهام سهلة وبسيطة.