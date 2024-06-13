الدرك يُجري تمرينا على طائرة حول إختطاف الرهائن

نفذت المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، أمس الأربعاء، تمرينا بيانيا بعنوان “التدخل الخاص على طائرة للنقل المدني عند فرضية اختطاف الرهائن”، بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أشرف على مجريات هذا التمرين العميد بجاوي الحواس المفتش العام للدرك الوطني. بحضور ملحقين أجانب معتمدين. وكذا ممثلين عن مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي.

وتميز التمرين بالتنسيق الجيد والاحترافية العالية للأفراد المشاركين في التنفيذ. الذين أثبتوا جاهزيتهم التامة للتدخل السريع والفعال في مثل هذه الحالات الطارئة واحتواء مثل هذه الأزمات الأمنية المستعجلة.