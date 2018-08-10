الدفاعات الجوية السورية تصد هجوما جويا على دير العشائر

قالت وكالة الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهدف معادي اخترق الأجواء فوق منطقة دير العشائر.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط هجوم جديد على قاعدتها الجوية في حميميم بمحافظة اللاذقية.

الهجوم حاولت شنه المجموعات الإرهابية من مناطق انتشارها في أقصى ريف اللاذقية الشمالي بواسطة طائرتين مسيرتين.

وقال رئيس مركز التنسيق الروسي في حميميم إن الوسائل النارية النظامية للدفاع الجوي دمرت الهدفين الجويين على مطار حميميم.

وأشار تسيغانكوف إلى أن تدمير الهدفين لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية لافتا إلى أن قاعدة حميميم تعمل عادية.