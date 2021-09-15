الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار أبها

أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن الدفاعات الجوية للبلاد تمكنت اليوم الأربعاء من تدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون من اليمن صوب جازان في جنوب المملكة.

ولم يؤكد الحوثيون بعد ذلك النبأ الذي جاء نقلا عن بيان من التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتلهم في اليمن.

ويستهدف الحوثيون مرارا المناطق الجنوبية من السعودية وأحيانا يستهدفون مدنا كبرى مثل الرياض وجدة بطائرات مسيرة وصواريخ.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن بعدما أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 2014. وأودت الحرب بأرواح عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

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