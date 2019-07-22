الدفاع التونسية توضح بشأن طائرة حربية ليبية اخترقت مجالها الجوي

أوضحت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، أنّ الهبوط الاضطراري للطائرة الحربية الليبية، بولاية مدنين في تونس، كان بسبب تعرضها لعطل فني.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أنّه “تم تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها”.

وقد تدخلت طائرة عسكرية تونسية، في عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوع “L39 “يقودها ضابط طيار برتبة عقيد،

الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.