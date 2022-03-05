الدفاع الروسية.. وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة بوقف اطلاق النار من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا. وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

كما قالت وزارة الدفاع للصحفيين، إنّ “الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو”. حيث يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.

في حين، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

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وأطلقت السفارة الأوكرانية في الجزائر، الأسبوع الماضي، إعلانا، فتحت فيه المجال للتجنيد للقتال في صفوف قوات الجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي.

وحسب نص الإعلان الذي نشرته مصالح سفارة أوكرانيا في الجزائر، عبر صفحتها على “الفايسبوك”، فقد تم الحديث عن فتح المجال لتجنيد مقاتلين للعمل في صفوف فيلق المقاتلين الأجانب الذي قررت أوكرانيا استحداثه لمواجهة الروس.

وبدا واضحا من الإعلان أنه موجه للجزائريين الراغبين في القتال ضمن صفوف الجيش الأوكراني، وعدد من “الميليشات” التي تقاتل الروس.

ولم يدم الإعلان الذي نشرته السفارة الأوكرانية في الجزائر طويلا على صفحتها في “الفايسبوك”.

حيث قامت بحجبه، فيما لم ترد أي معطيات عن سبب حجب المنشور، وما إذا كان الأمر متعلقا باحتجاج من طرف السلطات الجزائرية ممثلة في وزارة الخارجية.