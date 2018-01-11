الدفاع الفرنسي يعترض طائرة تجارية للخطوط الجزائرية

أعلن الدفاع الفرنسي عن إعتراض مسار طائرة تجارية للخطوط الجزائرية “بوينغ 737” في السماء.

وقال الدفاع الفرنسي في بيان له، أن طاقم الطائرة الجزائرية رفض التواصل مع الطيران المدني الفرنسي.

مضيفا أن الطائرة كانت تضمن رحلة بين قسنطينة – ليون.

كما أكد الدفاع الفرنسي في ذات البيان، أن غياب الإتصالات دفع السلطات العسكرية إلى إرسال طائرة حربية.

مشيرا أن الطائرة الحربية ميراج 2000 هي التي اعترضت الطائرة الجزائرية.

وهو ما أدى إلى إخضاع طاقم الطائرة الجزائرية لمساءلة بالراديو حول رفضه التواصل مع برج المراقبة.

للإشارة وزارة الدفاع الفرنسي نشرت صورة الطائرة الجزائرية التي تم اعتراضها في السماء، كما إتهمت طاقم الطائرة بغياب روح المسؤولية.

للتذكير حادثة اعتراض الطائرة الجزائرية وقعت يوم الإثنين الماضي على الساعة 11 و25 دقيقة صباحا.