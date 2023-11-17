الدفاع المدني بغزة: نواجه صعوبة بإغاثة المنكوبين بسبب قصف الإحتلال 

كشف الناطق باسم الدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، انهم يواجهون صعوبة بإغاثة المنكوبين بسبب قصف جيش الإحتلال الصهيوني المتواصل.

وأضاف ذات المتحدث، ان قوات الاحتلال الصهيوني قصفت مدرسة الفلاح التابعة للأونروا وهناك شهداء بالإضافة الى قصف منطقة الصبرة بشكل مكثف.

واوضح ان الطواقم تجد صعوبة في الوصول إلى منطقة شمال غزة وجيش الإحتلال تعمد إطلاق النار على منزل كانوا يحاولون إغاثة سكانه تحت الأنقاض.