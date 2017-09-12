الدكتوراه لأول مرة في تيبازة

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الدكتوراه لأول مرة في تيبازة
بقلم ليلى عيد

تتوقع مصالح إدارة المركز الجامعي عبد الله مرسلي بتيبازة، استقبال حوالي 3500 طالب جديد، خلال الموسم الجامعي 2017-2018.

 

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إستقبال 3500 طالب جديد

وسيتم إجراء إمتحان شهادة الدكتوراه لأول مرة، منذ إفتتاحه سنة 2012.
وأوضح رابح فضيل رئيس الجامعة المذكورة، اليوم الثلاثاء، أنه سيجري ضمّ تخصصات مختلفة، متوقعا ارتفاع عدد الطلبة إلى 15 ألفا.
وسيدرس هؤلاء بكليات “الآداب والعلوم الاجتماعية” و”العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير”، و”كلية الحقوق”، فضلا عن “كلية التكنولوجيا والعلوم الدقيقة”.

وبخصوص جديد الموسم الجامعي القادم، كشف فضيل عن حصول المركز مؤخرا على التأهيل للتكوين في الطور الثالث “الدكتوراه”.
وسيجري افتتاح الدكتوراه في ثلاث شعب، فيما تحفظت الندوة الجهوية علي شعبتين إثنتين و تم تقديم طعون للندوة الوطنية.
وفي انتظار الرد على الطعن المقدم من قبل المركز الجامعي بخصوص التحفظات التي سجلتها الندوة الجهوية.
وسيكون بإمكان الطلبة المتفوقين الأوائل التقدم لإجراء إمتحان شهادة الدكتوراه في شعبة العلوم الاقتصادية تخصص اقتصاد نقدي ومالي.

كما سيتم فتح الدكتوراه في شعبتي علوم التسيير “تخصص إدارة أعمال” والعلوم التجارية “تخصص علوم تجارية”.
وبخصوص هذه التحفظات، قال فضيل إنها “تتعلق بوضعية المخابر المخصصة لشعبتي كل من علم الاجتماع وعلم النفس.
وتتواصل عملية التسجيلات للطلبة الجدد التي انطلقت إلى غاية هذا الخميس، في ظروف محكمة.
وتطمح إدارة مركز عبد الله مرسلي لإقامة مشاريع تسمح للجامعة بالارتباط بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي وجامعات العالم.
وإلى جانب مواكبة تطور البحث والعلوم، سيتم التركيز على الأرضيات التطبيقية التكنولوجية والطاقات المتجددة.

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