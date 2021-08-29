الدكتورة بن جاب الله: الموجة الثالثة من الوباء أفقدتنا العديد من الشباب

قالت الدكتورة بن جاب الله سهام مختصة في طب وجراحة العظام في حوار لإذاعة سطيف. إنه في الموجة الثالثة من الوباء فقدنا عددا كبيرا من الشباب.

وشددت الدكتورة على ضرورة الوقاية واتخاذ كافة التدابير لتفادي موجة رابعة خطرة. وأشارت أنه في المنظومة الصحية نحتاج إلى مزيد من الوسائل والمعدات من اجل التكفل الأحسن بالمرضى.

وقالت “كأطباء نتعايش مع الوباء وأنا أول طبيبة بالعلمة أصيبت بالفيروس مع بدايته. حيث أن علاقة الطبيب مع المريض وعائلته تجعله عرضة للإصابة بكورونا”.

وأضافت “هناك علاقة كبيرة بين كورونا وأمراض العظام لكون الأعراض تكون في شكل آلام حادة. ومنها آلام حادة في أسفل الظهر وتحديدا في الفقرتين 4و5. وقد تمتد الآلام والأعراض إلى الأطراف السفلى ولا تكون الاستجابة لعلاج الآلام والالتهاب”.

وتابعت “بمجرد التأكد من الإصابة بكورونا والشروع في العلاج تبدأ الأعراض في الاحتفاء تدريجيا خاصة الآلام. وعلى المريض أن يكون واعيا وعليه بمجرد هذه الآلام التقدم إلى الفحص الطبي. والطبيب بالفحص والتحاليل يشخص نوع المرض بما فيها كورونا”.

وأكدت الدكتورة أنه لا توجد مضاعفات لمرضى العظام الخاضعين للعلاج من فيروس كورونا من خلال تعديل الدواء عند العلاج.