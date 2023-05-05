الدكتور أخاموك: انتشار الإنفلونزا كان منتظرا وسجلنا حالات خطيرة ومميتة

صرح الدكتور الياس اخاموك الطبيب المختص في الأمراض المعدية والمتنقلة بمستشفى تمنراست، اليوم الجمعة. أن انتشار الانفلونزا الموسمية بشكلٍ واسع جدا كان منتظرا. بسبب الخروج ممن وباء كورونا وحالة التخلي عن جميع اجراءات الوقاية ونقص التلقيح

وشدد أخاموك على ضرورة التلقيح ضد الانفلونزا والاكثار من اجراءات الوقاية وارتداء الكمامة. حماية للاخرين خاصة للاشخاص الضعفاء.

وتابع ذات المختص “سجلنا حالات خطيرة وفي بعض الان مميتة للاسف الشديد لذلك ضروري الحذر”.

من جانلب آخر عبر أخاموك عن شرفه بعد تعيينه خبيرا صحيا باذاعة افريقيا fm الموجهة لكل الافريقيين. مشيرا إلى أن المشروع مهم جدا لنشر الثقافة الصحية بالمنطقة.

وقال إن وجود محطة بتمنراست سيكون له الانعكاس الايجابي لمواجهة عديد الامراض والاوبئة. بمختلف اللغات المحلية.

وأضاف “نركز على الملاريا والإيدز و الاوبئة و الامراض الاخرى الاكثر انتشارا. ستكون افضل قطب اعلامي موجه للعمق الافريقي بالمعلومة الصحيحة السليمة ومحاربة الاشاعات”.

وتابع أخاموك “بتمنراست الجزائر تتحكم في الملاريا بشكل ممتاز. ولدينا اشهاد و اعتراف من منظمة الصحة. و في بلادنا لا توجد اي حالة محلية ولاخوف على الموضوع نحن نتحكم في الموضوع”.

وأفاد الدكتور أخاموك أن 80 بالمائة من الحالات المسجلة وطنيا هي بتمنراست. وفي الجزء الاول من هذا العام تم تسجيل 60 حالة جديدة دون اي وفاة.

وتوقع الدكتور أخاموك ارتفاعا في عدد الحالات بعد شهر جوان خاصة في شهر سبتمبر. مع الامطار الموسمية في الدول الافريقية.

وكشف ذات المتحدث أن الجزائر تسجل حوالي 1000 حالة سنويا لكن عدد الوفيات يبقى صغير جدا لم يتعد 3 وفيات.