الدكتور زروال: لدينا سلالات متحورة جزائرية وهذه فعاليتها

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الدكتور زروال: لدينا سلالات متحورة جزائرية وهذه فعاليتها كورونا متحورة جزائرية
بقلم نسرين محفوف

أعلن الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بمستشفى الهادي فليسي، الدكتور محمد زروال، في حوار لإذاعة سطيف. عن تسجيل سلالات متحورة جزائرية وليست السلالات المتحورة الأجنبية فقط لأن هذه الأخيرة ضعيفة بفضل غلق الحدود في السابق.

وقال الدكتور محمد زروال “لدينا سلالات جزائرية لأن الفيروس في تطوره الطبيعي يتأقلم مع البيئة. وهو سبب لاستقرار الوضعية الوبائية وعدم تأثير الفيروس. ومعنى أن تأقلم الفيروس مع الجو والإنسان جعل السلالات الجزائرية المتحورة غير خطرة”.

وأضاف “اكتساب المناعة الجماعية يطرح الكثير من التساؤلات لأن العلم لم يفصل في الأمر نهائيا. ونحتاج ربما إلى شهور لمعرفة كيفية تعاطي الفيروس مع الجسم من حيث إنتاج الأجسام المضادة”.

ودعا الدكتور زروال لتحويل الفضاءات المفتوحة للتلقيح إلى أماكن لجلب المواطنين للتلقيح لتفادي الوباء. وليس من أجل دفتر التلقيح أو غيره كالحاجة إليه للسفر. ولابد من إشهار مكثف ومقنع بأهمية العملية من أجل الصحة العمومية.


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