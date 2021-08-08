الدكتور سعيد الجمال: كورونا تُسبب إختلالات بالوظائف المعرفية للإنسان

قال الدكتور السعيد جمال أخصائي جراحة الأعصاب بمستشفى 120 سرير الاخوة بوخشم بواد العثمانية ولاية ميلة. إن فيروس كورونا يؤثر سلبا على الجهاز العصبي المركزي للإنسان. مؤكدا تأثر دماغ المصابين بفيروس كورونا المستجد- كوفيد 19 بنسخه المختلفة بشكل كبير

وأوضح الدكتور في تصريح لإذاعة سطيف، أن مضاعفات عديدة نسجلها لفقدان بعض الوظائف الحيوية. خاصة الحواس حتى بعد شفاء المصابين بالمرض جراء تلف بعض المناطق في المخ. مضيفا أن الإرتفاع في درجة حرارة المصابين بكورونا ونقص الأكسجين يتسبب في اختلالات كبيرة في عمل الدماغ مما يؤثر على الوظائف الأساسية له