الدكتور متيوي: سيتم تدارك الإضطراب الموجود في توفر دواء”لوفينوكس” الأسبوع المقبل

قال الدكتور متيوي نور الدين، رئيس فرع الصيدلة بالمجلس الوطني لأخلاقيات الطب في حوار لإذاعة عين تموشنت إنه سيتم تدارك الإضطراب الموجود في توفر دواء”لوفينوكس” الأسبوع المقبل.

وأفاد الدكتور متيوي نور الدين أن مخابرنا الوطنية أصبحت تجاوز 60% من احتياجاتنا في إنتاج المواد الصيدلانية.

وأشار أن 32 مخبرا في الجزائر تشتغل دون توقف من أصل أزيد من 90 مخبرا عبر الوطن في إطار التعبئة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأفاد أن قائمة بالمواد الأولية الأساسية المسموح باستيرادها حفز على تطوير قدراتنا الوطنية.

من جانب آخر، كشف المتحدث أن 4 مخابر تنتج حاجة السوق من البراسيتامول 1غ بعد النذرة المسجلة. والأسبوع المقبل سيتم تدارك الإضطراب الموجود في توفر دواء”لوفينوكس”.

قرارات الحكومة هامة في مجال ضبط السوق خصوصا فيما يتعلق بالمضادات الحيوية وأدوية الحمى المضادة لتخثر الدم.

حالة القلق والذعر التي ولدتها المعلومات المغلوطة تسببت في زيادة الطلب على عدد من الأدوية.