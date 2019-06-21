الدكتور محمد بن بريكة يوارى الثرى إلى مثواه الأخير

أقيمت اليوم بعد صلاة الجمعة صلاة الجنازة على روح الفقيد الدكتور محمد بن بريكة بالزاوية البلقايدية.

لينقل بعدها إلى مثواه الأخير بالمقبرة المحاذية للزاوية ليوارى الثرى.

وانتقل إلى رحمة الله، أمس الخميس، الدكتور في التصوف والشريعة محمد بن بريكة، عن عمر يناهز 61 سنة.

وتوفي المرحوم، إثر مرض عضال، أدخله، يوم الأربعاء، في غيبوبة، حيث توفي بعدها مباشرة.

ويشغل البروفيسور بن بريكة، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الخروبة بالعاصمة.

ويعد بن بريكة، أحد مراجع حوار الحضارات في العالم، وترأس عدة مؤتمرات لحوار الأديان في العالم