الدكتور ملهاق: الوضعية الوبائية مقلقة وقد تصبح خطرة

أطلق الدكتور محمد ملهاق، الباحث في علم الفيروسات، والبيولوجي السابق في مخابر التحليلات الطبية. تحذيرات بسبب الوضعية الوبائية الحالية واصفا إياها بالمقلقة، محذرا من أن تصبح خطرة في حال مواصلة التهاون.

وقال الدكتور ملهاق في حديثه مع إذاعة سطيف “إذا واصلنا بوتيرة التهاون نفسها. أتوقع ارتفاعا كبيرا لعدد حالات الإصابات في الأيام و الأسابيع القادمة. الوضعية حاليا مقلقة وقد تصبح خطرة، إذا لم نقبل بكثافة على التلقيح ونحترم إجراءات الوقاية“.

وأضاف الدكتور “كباحثين نتخوف من الفترة القادمة أين تكثر التنقلات والتجمعات، الأفراح والأعراس وأيضا اللقاءات. الفيروس لا زال بيننا وسيبقى معنا لسنوات طويلة بعد التلقيح، لكن بصفة منعزلة شأنه كبقية الأوبئة كالأنفلونزا مثلا”.

وتوقع الباحث في علم الفيروسات ظهور سلالات أخرى جديدة لهذا الفيروس، الذي يفاجئنا كل مرة بالجديد، كالسلالة الهندية، والبريطانية. الأكثر انتشارا لكن بفعالية السلالات الكلاسيكية نفسها. الحل الوحيد في الجزائر حاليا هو الإقبال المكثف على التلقيح للوصول إلى المناعة الجماعية حتى نصل الى 70%.

وتابع الدكتور “إجراءات الوقاية أثبتت محدوديتها عند كثير من الجزائريين بسبب عدم الإلتزام، لكن مع ذلك يجب الحذر. قرارات السلطات العمومية للتعامل مع الجائحة تتخذ بصفة تدريجية والتعامل الآني مع كل وضعية ومرحلة”.

وأفاد الدكتور أنه إلى حد الساعة لا توجد أية دراسة علمية واسعة عن نسبة المناعة الجماعية عند الجزائريين بسبب الإصابة. وقال إن الدراسة العلمية الوحيدة الموجودة هي عند الأشخاص المتبرعين بالدم لكن لا نستطيع تعميمها على كل الفئات.

وطمئن الدكتور مرة أخرى كل الجزائريين اللقاحات المستخدمة في الجزائر هي آمنة وطبية وفعالة وضروري تلقيح الجميع. وأشار أنه لا يجب أن نفرط أبدا في تدابير الوقاية حتى ننتصر. كما لا يجب أبدا أن نتبع أي دولة في إجراءات التخفيف، في الجزائر وضعية خاصة تعالج بالتلقيح والوقاية للمناعة.