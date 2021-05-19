الدكتور نكاع: الوضعية الوبائية تدعو للقلق.. وانتشار السلالات المتحورة يهدد الصحة العمومية

كشف الدكتور توفيق نكاع المختص في علم الأوبئة والطب الوقائي بمستشفى صروب الخثير، أن الوضعية الوبائية بالعلمة لا تختلف عن عديد المناطق عبر الوطن.

وأضاف نكاع في حديث لإذاعة سطيف، أنه منذ 10 أيام إلى أسبوعين تقريبا سجل إرتفاعا متزايدا لعدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكشف في ذات السياق، أن الوضعية تدعو إلى مزيد من الحيطة والحذر وخاصة تفادي التراخي من الجميع.

وأوضح نكاع، أن المعدل المتوسط للوفيات في الاسبوعين الأخيرين يصل إلى وفاة واحدة كل يومين .

وأفاد أنه في حال بقاء الأرقام بهذه الزيادة قد نضطر إلى فتح مصالح إستشفائية أخرى كما حدث في الموجتين الأولى والثانية.

وكشف الدكتور، أن التحكم في الوضعية يقوم على الوعي والصرامة خاصة في ظل السلالات المتحورة.

وقال الدكتور نكاع، أنه ليست لدينا دراية كاملة حول السلالات المتحورة لكون عملية الكشف تحتاج الى توسيع عبر مختلف الجهات.

كما حذّر من السلالات المتحورة، لأن خطر انتشارها يهدد الصحة العمومية بسبب قلة معطيات انتشارها وعدد وفياتها وغيرها.