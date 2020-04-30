الدنمارك تعلن تنفيذ عملية أمنية بعد الاشتباه في التحضير لعمل إرهابي مسلح

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية أمنية في كوبنهاجن.

وحسب قناة سكاي نيوز، يأتي هذا بعد الاشتباه في التحضير لعمل إرهابي مسلح.

وقد أعلنت الدنمارك تمكنها من السيطرة على انتشار وباء كورونا، ما دعاها للرفع التدريجي للقيود المفروضة في مواجهة الفيروس.

ولوقف انتشار الفيروس، أغلقت الدنمارك دور الحضانة والمدارس والثانويات وبعض الأماكن العامة مثل المطاعم وقاعات الرياضة وصالونات التزيين، بالإضافة إلى حظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص.

وتم رفع بعض هذه القيود حاليا، وأعيد فتح بعض المدارس وصالونات تزيين الشعر، ويفترض ان تبدأ المرحلة الثانية من إعادة الفتح بعد 10 ماي.