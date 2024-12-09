الدولار يرتفع بشكل تاريخي غير مسبوق

قفز سعر صرف الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين، ليكسر حاجة 50.5 جنيه، في البنوك المصرية، لأول مرة في تاريخه.

وحسب أسعار الصرف المنشورة على المواقع الإلكترونية المحلية، بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشا للشراء والبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر، 50.56 جنيه للشراء ، و50.66 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشا للشراء والبيع. وبلغ في بنك القاهرة 50.57 جنيه للشراء ، و50.67 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشا للشراء والبيع.

وبلغ سعر الدولار البنك التجاري الدولي، 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشا للشراء والبيع. كما بلغ في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 50.61 جنيه للشراء ، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة، 50.5 جنيه للشراء، 50.6 للبيع، بزيادة 33 قرشا للشراء والبيع. وبلغ في بنك قناة السويس 50.6 للشراء، و5.07 للبيع، بزيادة 40 قرشا للشراء والبيع.

أما في بنك كريدي اجريكول، بلغ سعر الدولار 50.61 للشراء، و50.71 للبيع، بزيادة 41 قرشا للشراء والبيع. وبلغ في بنك الاسكندرية، 50.52 للشراء، و 50.62 للبيع، بزيادة 34 قرشا للشراء والبيع.