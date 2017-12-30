الدولار ينهي أسوأ عام له منذ 14 سنة و “بيتكوين” تقفز 1400 بالمائة

هبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، مسجلا أكبر هبوط سنوي منذ 2003.

بفعل الشكوك بشأن استمرارية انتعاش نمو الاقتصاد الأمريكي في أعقاب قانون الضرائب الذي صدر الأسبوع الماضي.

وأحد التطورات الأكثر إثارة في أسواق العملات في 2017، هو الصعود الصاروخي لـلبيتكوين وعملات رقمية أخرى.

ورغم تراجعها في نهاية العام، إلا أن الكثير من هذه العملات الرقمية سجلت قفزات هذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات منافسة إلى 92.080 قبل أن يقلص خسائره إلى 0.32 بالمئة عند 92.309.

منهيا العام على خسارة قدرها 9.5 بالمئة في أكبر هبوط سنوي منذ 2003 .

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2028 دولار .

موسعا مكاسبه هذا العام إلى 14.2 بالمئة، قبل أنّ يتراجع عن بعض مكاسبه ليسجل 1.20 دولار في نهاية التعاملات.

وينهي الدولار العام منخفضا أيضا مقابل الين الياباني والجنيه الأسترليني والدولار الكندي والكرونة السويدية والفرنك السويسري.

وارتفعت بيتكوين 1.18 بالمائة إلى 14564.76 دولار في بورصة بيتستامب التي مقرها لوكسمبورج.

وستكون الأسواق المالية حول العالم مغلقة غدا الإثنين في عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة.