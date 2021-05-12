الدولة تتكفل بتكاليف نقل 28 مادة أساسية إلى ولايات الجنوب

درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يسمح بتكفل الدولة بتكاليف نقل 28 منتجا من المواد الأساسية، لتوزيعها على سكان ولايات الجنوب وتموينهم بها.

وحسب بيان للوزارة الأولى، فقد اتخذت الحكومة القرار خلال إجتماعها المنعقد أمس برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

ويعدل مشروع هذا النص ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 ــ 53 الـمؤرخ في 12 فبراير 1997 والذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 -041 الذي عنوانه: “صندوق تعويضات تكاليف النقل”.

وتهدف التعديلات التي أدخلها مشروع هذا النص إلى التحكم بشكل أفضل في أسعار التجزئة والحفاظ على القدرة الشرائية لسكان مناطق الجنوب فيما يخص المواد الأساسية وبعض مواد البناء الأساسية.