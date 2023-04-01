الدولي الجزائري آيت عامر يتألق مع بايرن ميونيخ

قاد لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، يونس آيت عامر، فريق الرديف لبايرن ميونيخ الألماني، للفوز ضد هايمنشتاين بثمانية أهداف لهدف.

وصنع لاعب الخضر آيت عامر الحدث، بعد أن بصم على ثلاثية في المواجهة، سجلها في الدقائق 32 و 38 و 76 من المواجهة.

وقاد فريقه لتحقيق الفوز الخامس في ست مواجهات هذا الموسم، ومواصلة سلسلة اللاهزيمة هذا العام.

ويجدر للإشارة، إستدعى مدرب البايرن الأول توماس توخيل، اللاعب الشاب آيت عامر للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول.