توخيل يستدعي لاعب الخضر في أول حصة تدريبية مع بايرن ميونيخ

إستدعى المدرب الجديد لنادي بايرن ميونيخ، توماس توخيل، لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20، يونس آيت عامر، لأول حصة تدريبية على رأس الفريق.

وظهر لاعب الخضر آيت عامر في التدريبات الجماعية للنادي البافاري، أول أمس الثلاثاء، بطلب من المدرب الجديد توماس توخيل.

وفي أول حصة تدريبية، للمدرب توخيل على رأس العارضة الفنية للنادي الألماني، إستعداداً لمواجهة بوريسيا مونشنغلادباخ السبت المقبل.

وإستغل المدرب توخيل غياب اللاعبين الدوليين، بمناسبة مشاركتهم مع منتخباتهم في تواريخ الفيفا الأخيرة، للإستنجاد بلاعبي أكاديمية الفريق المتألقين، اللذين كان أبرزهم لاعب المنتخب الوطني آيت عامر.