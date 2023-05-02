الدولي المغربي أبوخلال يحتفل رفقة شايبي بالتتويج بكأس فرنسا

إحتفل الدولي المغربي زكرياء أبوخلال، بتتويج فريقه تولوز، بكأس فرنسا، رفقة زميله بالفريق الدولي الجزائري فارس شايبي، بعد الفوز العريض في النهائي ضد نانت بخماسية مقابل هدف وحيد.

ونشر اللاعب المغربي أبوخلال، أمس الإثنين، عبر حسابه على الأنستغرام، صورة تجمعه مع لاعب الخضر شايبي.

أثناء إحتفالهما في غرف حفظ الملابس بملعب فرنسا الذي إحتضن المواجهة، يوم السبت المنصرم، وهما يحملان العلمان المغربي والجزائري، وتتوسطهما مجسم كأس فرنسا.

وعلق اللاعب الدولي المغربي أبوخلال على الصورة، بوضع إيموجي للعلم المغربي والجزائري، تتوسطهم سلسلة، في إشارة على قوة الروابط بين الشعبين المغربي والجزائري.