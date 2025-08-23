الدين معاملة.. فكن أفضل وتعامل برقي

كثيرا ما نجد أشخاص يشتكون نفور الناس عنهم، ويتهمونهم بعدم قبلوهم بدون أسباب أو ربما تكبرا فقط.

لكن لو وقف هؤلاء وقفة محاسبة مع النفس وحاسبو تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم لربما وجدوا أن التقصير منهم.

لأن الدين معاملة، فلو يجد الآخرون الإحسان منا أكيد سوف ننال احترامهم وودهم ومحبتهم. فاحرصوا على ما يلي لتكسبوا قلوب من حولكم:

كن مبتسما بشوش الوجه فتبسمك في وجه أخيك صدقة فلا تقابل الناس بوجه متجهم عابس وافصل دائما بين ما تعاني منه في حياتك من مشكلات فلا ينعكس ذلك علي تصرفاتك.

للهدية أثر كبير في حياة الآخرين حتي لو لم تكن قيمتها المادية كبيرة فلها أثر معنوي وتزيد من المودة والحب بين الناس وأكبر دليل علي تقديرك للآخرين.

احترم الكبير قبل الصغير فالاحترام في معاملة الآخرين يجعلهم يحرصون علي القرب منك ويجبرهم علي معاملتك باحترام.

لا تقسو علي الآخرين بانتقادك اللاذع لهم وكأنك لا تخطئ.

لا تكن شخصا لحوحا علي الآخرين عندما تقوم بطلب شيء منهم والتمس العذر لهم فقد يكون حدث شيء منعهم عن قضاء حاجتك.

احترم مواعيدك فهي تعبير عن مدي رقيك واحرص دائما أن تأتي في الوقت المناسب. الذي وعدت صديقك أن تقابله وتجنب الوصول متأخرا فتفقد احترام من حولك.