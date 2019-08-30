الديوان الملكي السعودي يجري تغييرات كبيرة في الحكومة

أصدر الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الجمعة عدة مراسيم ملكية تم بموجبها تعيين وزراء جدد وإنهاء مهام اخرين وهيلكة الوزارات الحكومة.

وفقا للمرسوم الملكي فقد تم تعيين فهد بن محمد رئيسا للديوان ورتبة وزير وكذا بندر بن محمد العيبان مستشارا في المجلس.

كما تم تعيين عواد بن صالح العواد رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وبموجب ذات المرسوم تم إنهاء مهام خليل بن مصلح الثقفي من رئاسة الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة.

وأيضا إعفاء خالد بن عبد المحسن المحيسن من منصبه رئيسا لديوان المراقبة الذي تم تغيير إسمه ليصبح الديوان العام للمحاسبة .

وبموجب الاوامر المليكية أعفيت تماضر بنت يوسف الرماح بائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية من منصبها .

وكذا إعفاء عقلاء بن علي رئيس الديوان الملكي.

وتم بذات الامر الملكي تحويل هيئة تطوير الرياض إلى هيئة ملكية تحت إسم الهيئة الملكية في الرياض.

وعيّن الملك السعودي بموجب الاوامر الملكية كل من بندر بن ابراهيم وزيرا للوزارة الجديدة.

وكذا تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي بمرتبة وزير.

ووفقا لذات الاوامر عيّن بندر بن محمد العيبان مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

إضافة إلى تعيين عواد بن صالح رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

وعيّن مازن بن ابراهيم الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساجد بمرتبة وزير

وماجد بن سالم الغانمي نائبا لوزير العمل والتنمية الإجتماعية كما تم تكليفه بمنصب نائب وزير بذات الوزارة.

وجاء الامر الملكي بتعيين عبد الله بن شرف الغامدي مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة.

وتقضي الاوامر الملكية بغيير إسم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى وزارة الطاقة، وإنشاء وزارة تحت إسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

و‘نشاء هيئة بإسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الأصطناعي ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويتم تعيين أعضاءه بأمر من مجلس الوزراء.