الديوان المهني للحبوب: نقاط التخزين ستبقى مفتوحة لغاية 30 سبتمبر المقبل

أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب التابع لوزارة الفلاحة ان نقاط تخزين الحبوب ستبقى مفتوحة للفلاحين لغاية 30 سبتمبر المقبل.

وقال الديون في بيان له انه يعلم كافة فلاحي شعبة الحبوب أن نقاط جمع محاصيل حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي ستبقى مفتوحة لغاية 30 سبتمبر المقبل، وذلك قصد السماح للفلاحين بدفع منتجاتهم من الحبوب لدى نقاط التخزين لغاية التاريخ المذكور.

كما اعلم الديوان أنه بالنسبة للفلاحين الذين يفتقرون لوسائل النقل يمكن أن تتكفل تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بنقل محاصيلهم من مزارعهم إلى نقاط التسليم.