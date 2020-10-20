الديوان المهني للخضر والفواكه: دفع مستحقات منتجي الطماطم الصناعية قريبا

كشف الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تسديد المنح والمستحقات لمنتجي الطماطم الصناعية.

وأضاف الديوان في بيان له، أن الإجراء جاء بعد إتمام المعالجة الدقيقة للملفات المودعة على مستوى المصالح المختصة.

وسينطلق الديوان في اولى عمليات دفع المنح والمستحقات بالنسبة للملفات التي استوفت كامل الشروط خلال الأسبوع الجاري.

وأشار الديوان إلى أن الديوان وتبعا للخرجات الميدانية للجان التفتيش والمراقبة التي قام بها الأعوان إلى غرف ومخازن تبريد البطاطا.

وبعد التأكد من صحة وسلامة كميات بطاطا الاستهلاك المخزنة، سيشرع الديوان خلال الايام القادمة في طرح كميات معتبرة في السوق لضبط سعرها.

خاصة وأن هناك كميات كبيرة من هذه المادة مخزنة لدى بعض المتعاملين وغير مصرح بها لدي الجهات المعنية.

وكشف الديوان أن هذا الأمر يعتبر تمهيدا لمحاولات إحتكار هذه المادة قصد رفع سعرها في السوق.

وأعلن الديوان لكافة المتعاملين، نه ستكون هناك عمليات تفتيش ومداهمة لهذه المخازن عبر كامل التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.