الديوان الوطني للإحصائيات يكشف عن تعداد الحظيرة الوطنية للمركبات بالجزائر

كشفت الديوان الوطني للإحصائيات عن تعداد الحظيرة الوطنية للمركبات بالجزائر، حيث تخص هذه الإحصائية الجديدة التعداد الإجمالي للمركبات خلال السداسي الثاني من عام 2020.

وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، فلقد تم تسجيل 7.7 مليون مركبة إلى غاية نهاية ديسمبر 2020.

واضاف ذات المصدر، ان 680 ألف سيارة تم ترقيمها أو إعادة ترقيمها خلال السداسي الثاني من 2020.

كما ان عدد السيارات الجديدة الجديدة انخفض بأكثر من 43 ألف مركبة مقارنة بعام 2019.