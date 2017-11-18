يتصادف اليوم السبت 18 نوفمبر، مع الذكرى الثامنة للمباراة التاريخية للمنتخب الوطني أمام المنتخب المصري سنة 2009 بأم درمان.

وخاض المنتخب الوطني مباراة فاصلة أمام المنتخب المصري، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات إفريقيا للتأهل إلى مونديال 2010.

وشهدت تلك الفترة اضطرابات قبل وبعد مباراتي منتخبي مصر والجزائر في نوفمبر 2009، مما أدى إلى توتر دبلوماسي بين البلدين

وإنتهت المباراة الأخيرة في المجموعة على ملعب القاهرة يوم 14 نوفمبر بفوز منتخب مصر 2-0، مما استلزم إقامة مباراة فاصلة.

وإختارت الكاف السودان كبلد محايد لإقامة المباراة يوم 18 نوفمبر، حيث فاز منتخب الجزائر 1-0 بهدف تاريخي من عنتر يحيى.

ويحل هذا اليوم في ذكراه الثامنة، ليجد الكرة الجزائرية والخضر في وضعية كارثية، في وقت تقدمت فيه الكرة المصرية.

ويتحسر الجمهور الجزائري على الحالة التي وصل إليها منتخبنا الوطني في الفترة الحالية بعد فشله في التأهل إلى مونديال روسيا.

وغادر المنتخب الوطني التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا في المركز الرابع والأخير في مجموعته برصيد نقطتين فقط .