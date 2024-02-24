الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري: تاقجوت يدعو إلى العمل من أجل خلق مناخ ملائم لترسيخ ثقافة التواصل

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، اعمر تاقجوت، اليوم بمناسبة الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري على أهمية تكريس ثقافة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسات، وهذا حفاظا على المصلحة العليا للبلاد.

وفي كاملة ألقاها أمين العام لـugta بالمناسبة من ولاية تيميمون، قال أن “دلالة الاحتفال بهذا اليوم مرتبطة برمزية تاريخية تلزم الجميع من عمال ومؤسسات بضرورة تكريس ثقافة الحوار والتشاور والالتزام بخط وطني، حفاظا على المصلحة العليا للبلاد”.

ودعا تاقجوت إلى العمل من أجل “خلق مناخ ملائم لترسيخ ثقافة التواصل”, مبرزا أن “أداء الواجب يبقى أمرا لا خيار فيه وينطبق على الجميع”.

كما إستذكر تاقجوت “تضحيات الأسلاف الذين أدوا ما عليهم وقدموا النفس والنفيس في سبيل الجزائر”. مؤكدا على دور المركزية النقابية ومساهمتها في الحفاظ على مكاسب العمال وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

وتم إحياء الذكرى المزدوجة لـ 24 فيفري لهذه السنة بولاية تيميمون، تحت إشراف الوزير الاول، نذير العرباوي، بتكليف من رئيس الجمهورية.