الذهب يرتفع بعد تراجع الدولار

ارتفع الذهب في المعاملات الآسيوية اليوم، محرزا أول مكاسب أسبوعية له في 4 أسابيع .

مع انخفاض الدولار بفعل المخاوف بشأن مدى التقدم في إصلاح الضرائب الأمريكية.

وقال كبير المتعاملين لدى “لي تشيونج” لتداول الذهب في هونغ كونغ، إنّ الدولار الأمريكي يضعف قليلا وهذا يفيد الذهب.

وفي الساعة 7:53 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 % عند 1256.59 دولار للأوقية .

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 15.87 دولار للأوقية .

كما ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 881.80 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1031.99 دولار.