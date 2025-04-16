الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا الأربعاء، بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3270.12 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.4 بالمئة إلى 3286.30 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه. مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، إرتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.32 دولار للأوقية. وانخفض سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار.

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