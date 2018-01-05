الذهب يهبط قبيل بيانات الوظائف الأمريكية

هبطت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف قبل بيانات الوظائف الأمريكية.

لكنها ظلّت على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1318.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش.

بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1319.10 دولار للأوقية.

وبلغ الذهب أعلى مستوى في المعاملات الفورية منذ 15 سبتمبر عند 1325.86 دولار للأوقية يوم الخميس مع تراجع الدولار.

وارتفع المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمائة منذ بداية الأسبوع.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث قراءة إرتفاعا نسبته 0.1 بالمائة إلى 91.946 .

ومن المنتظر نشر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر عند 1097.40 دولار للأوقية .

وانخفضت الفضة بـ 0.4 بالمائة إلى 17.17 دولار للأوقية.

بعدما لامست أعلى مستوى في أكثر من ستة أسابيع عند 17.27 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بـ 0.2 بالمائة إلى 961.30 دولار للأوقية.