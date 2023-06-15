الرئاسة الروسية: بوتين سيقيم مأدبة عشاء على شرف الرئيس تبون
بقلم نسرين محفوف
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون سيوقعان عددا من الوثائق.
ومن بين هذه الوثائق -يضيف دميتري بيسكوف- إعلان حول التعاون الاستراتيجي المتعمق بين البلدين.
ووفقًا للمتحدث باسم الكرملين، سيتم توقيع عدد من الوثائق، بالإضافة إلى إعلان مهم حول شراكة استراتيجية عميقة بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك ، أكد ممثل الكرملين أن الرئيس الروسي سيقيم مأدبة عشاء رسمية تكريما لرئيس الجمهورية.
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