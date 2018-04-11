أعلنت الرئاسة الصحراوية اليوم الأربعاء، عن وفاة 30 شخصا من الشعب الصحراوي في حادث الطائرة العسكرية المنكوبة.

وحسب بيان الرئاسة،فإن الطائرة كانت تضم ثلاثون من المرضى الصحراويين ومرافقيهم،من رجال ونساء وأطفال،العائدين من فترة علاج في المستشفيات الجزائرية.

المكتب الذي وقف على آخر المعلومات والتطورات المتعلقة بالحادثة، قرر الإعلان عن الحداد الوطني لمدة أسبوع، ابتداءً من الساعة الثانية من زوال هذا اليوم الأربعاء.

وقرر المكتب الدائم تشكيل لجنة وطنية، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من وزير الصحة والسفير الصحراوي بالجزائر.

وممثلين عن كتابة الدولة للتوثيق والأمن ووزارة العدل والشؤون الدينية، كلفها بمتابعة التفاصيل والوقوف على الوضعية النهائية للضحايا.

واتخاذ التدابير اللازمة والمرتبطة بهذه الحالة.

وفي انتظار استكمال المعلومات والوقوف على نتائج التحقيق الذي باشرته، مشكورة، السلطات الجزائرية، ومنذ الدقائق الأولى.

يتوجه المكتب الدائم للأمانة الوطنية بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلات الضحايا،وإلى الشعبين الشقيقين الجزائري والصحراوي،وإنا لله وإنا إليه راجعون