الرئيس الأسبق “اليامين زروال” يُوارى الثرى بمقبرة بوزوران بباتنة

في أجواء جنائزية مهيبة، ووري الثرى ظهر اليوم الإثنين، جثمان الرئيس الأسبق المجاهد “اليامين زروال” بالمقبرة المركزية بوزوران بولاية باتنة.

وإنتقل إلى رحمة الله، يوم السبت، الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة. بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.

وأقيمت جنازة رسمية مهيبة لفقيد الجزائر رئيس الجمهورية الأسبق زروال بمسقط رأسه بباتنة وسط حضور شعبي حاشد للمواطنين القادمين من كل ربوع الوطن.

وحضر مراسم تشييع جثمان الرئيس “زروال” إلى مثواه الأخير، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. بالإضافة كذلك إلى أعضاء من الطاقم الحكومي وكبار الشخصيات والمسؤولين السامين بالدولة.

للإشارة، فقد تم نقل جثمان الرئيس الأسبق من المستشفى العسكري لعين النعجة إلى قصر الشعب بالعاصمة من أجل إلقاء النظرة الأخيرة عليه، ليتم بعدها نقله إلى مسقط رأسه بولاية باتنة، أين تم إلقاء النظرة الأخيرة عليه من قبل جمع غفير من المواطنين وكبار المسؤولين بمقر ولاية باتنة.

div>

