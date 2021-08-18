الرئيس الأفغاني: غادرت أفغانستان لتجنب اراقة الدماء في البلد

وجه الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأربعاء، كلمة الى الشعب الأفغاني عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، وذلك منذ سيطرة حركة طالبان على البلد ومغادرته الى الخارج.

الرئيس الأفغاني وفي فيديو مسجل له عبر صفحته على فايسبوك، أكد أنه خرج من أفغانستان مضطرا لكي لا تراق الدماء وتجنب كارثة كبرى.

مضيفا بأن الإشاعات، التي تقول بأن اخذ اموالا قبل مغادرة البلاد لا أساس لها على الإطلاق وكلها محض أكاذيب، مؤكدا بأن هذا الأخير خرج من أفغانستان ولم يكن بحوزته أي اموال.

وأضاف نفس المتحدث بأن هزيمة حكومته تعتبر هزيمة للمجتمع الدولي وكل الدول التي ساندته.