الرئيس الألماني مخاطبا بوتين: أتوسل إليك أن توقف الحرب

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إنه يتوسل إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن يوقف الحرب.

وجاء في الخبر العاجل لقناة العربية “الرئيس الألماني يخاطب بوتين ويتوسل إليه أن يوقف الحرب”.

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووقف الأعمال العسكرية.

وقال الكرملين إن تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث “الوضع المحايد” “خطوة بالاتجاه الإيجابي” سندرسها.

وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها اليوم، مخاطبا الرئيس الروسي باللغة الروسية: “دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف موت الناس”.

وقد أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن استعداده فتح حوار بين بلاده وروسيا حول وقف القتال.

وانتقد زيلينسكي موقف الدول الغربية التي تركت أوكرانيا وحدها في مواجهة روسيا.

وحسب زيلينسكي، فإن أوكرانيا تركت وحدها، والقوى العالمية تراقب الوضع من بعيد. والعقوبات التي فرضت حتى الآن على روسيا “ليست كافية”.

والليلة الماضية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بطلب من زيلينسكي. الذي طلب منه إبلاغ بوتين برغبته في إجراء محادثة معه، بعدما لم يستطع الوصول إليه بنفسه.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون في “وضع محايد”.

كشف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية.

وأوضح دميتري بيسكوف بأن الكرملين لا يرى أي عوائق أمام تنظيم مفاوضات بين الرئيسي الروسي، فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. لكن فقط إذا كانت أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف موسكو الأمنية.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال في هذا السياق عما إذا كانت روسيا مستعدة لإجراء اتصالات. إذا كانت القيادة الأوكرانية مستعدة للحديث عن هذا الأمر”.

ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا. حتى يتم حل مشاكل مفهوم الخطوط الحمراء.