الرئيس الأمريكي يعلن حظر جميع واردات النفط الروسية

وقال بايدن في هذا السياق:”نسقنا قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء، موضحا أن العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.”

وأضاف دات المتحدث:”قرارنا حظر واردات النفط والغاز الروسية لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة، لكن سنبذل كل ما بوسعنا لتخفيف تأثر المواطنين الأمريكيين بالعقوبات على روسيا”.

وفي المقابل، أفادت تقارير إعلامية أن حكومة المملكة المتحدة تخطط هي الاخرى لإعلان حظر جميع واردات النفط الروسي في أحدث إجراء عقابي ضد روسيا.

وللإشارة، تعتمد دول أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما تعتمد أمريكا بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا.

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لن تتدخل في الصراع بين روسيا و أوكرانيا.

وأعلن بايدن أن أمريكا قررت نشر قوات إضافية في أوروبا لحماية الحلفاء في الناتو فقط.

وأضاف بايدن: “قواتنا لم ولن تدخل في نزاع مع القوات الروسية في أوكرانيا. نحن لن نرسل قواتنا إلى أوروبا كي تقاتل في أوكرانيا، بل لحماية حلفائنا في الناتو. في حال قرر بوتين مواصلة التحرك نحو الغرب.

وأشار بايدن إلى أنه تمت تعبئة القوات البرية والأسراب الجوية والسفن الحربية. للدفاع عن دول الناتو، بما في ذلك بولندا ورومانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا.

وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيدافعون عن كل شبر من أراضي الناتو بقواتهم المشتركة.

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