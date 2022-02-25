الرئيس الأوكراني: قد تكون هذه آخر مرة ترونني فيها على قيد الحياة

أخبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي زعماء الاتحاد الأوروبي خلال مكالمة عبر الهاتف في وقت متأخر من الليلة الماضية. أن هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة.

وحسبما قال دبلوماسي أوروبي مطلع على المحادثة لموقع أكسيوس الاخباري. فقد حث الرئيس الأوكراني زعماء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ مزيد من الخطوات ضد روسيا.

رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي كان على المكالمة أخبر برلمانه هذا الصباح أن زيلينسكي مختبئ حاليًا في كييف.

ويقول دراغي: “كان من المفترض أن نتحدث على الهاتف هذا الصباح ، لكنه لم يعد متاحًا”.

كما تابع دراغي ” اتفقنا على إجراء محادثة هاتفية في الساعة 9.30، لكن تبين أن المحادثة كانت مستحيلة. ولم يعد زيلينسكي متاحا”.

ودعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، ووقف الأعمال العسكرية.

وقال الكرملين إن تصريح زيلينسكي حول استعداده لبحث “الوضع المحايد” “خطوة بالاتجاه الإيجابي” سندرسها.

كما قال زيلينسكي في كلمة ألقاها اليوم، مخاطبا الرئيس الروسي باللغة الروسية: “دعنا نجلس إلى طاولة المفاوضات لوقف موت الناس”.

وقد أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن استعداده فتح حوار بين بلاده وروسيا حول وقف القتال.

كما انتقد زيلينسكي موقف الدول الغربية التي تركت أوكرانيا وحدها في مواجهة روسيا.

وحسب زيلينسكي، فإن أوكرانيا تركت وحدها، والقوى العالمية تراقب الوضع من بعيد. والعقوبات التي فرضت حتى الآن على روسيا “ليست كافية”.

والليلة الماضية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه اتصل بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بطلب من زيلينسكي. الذي طلب منه إبلاغ بوتين برغبته في إجراء محادثة معه، بعدما لم يستطع الوصول إليه بنفسه.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون في “وضع محايد”.

كما كشف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية.