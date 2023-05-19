الرئيس الأوكراني يصل إلى جدة لحضور القمة العربية

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ظهر اليوم الجمعة، إلى جدة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

وحسب موقع العربية، غادر الرئيس الأوكراني إلى جدة لحضور القمة العربية في السعودية.

وأضاف ذات المصدر، إن زيلينسكي سيسافر بعد ذلك إلى اجتماع مجموعة السبع في هيروشيما باليابان على متن طائرة حكومية فرنسية.

وتنطلق، اليوم الجمعة، في جدة القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية. بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.