الرئيس الأول للمحكمة العليا: الجزائر كانت ولا تزال منبرا للحقوق والحريات

أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، اليوم الأحد، أن الجزائر كانت و لا تزال منبرا للحقوق والحريات.

كما أشار ماموني على هامش افتتاح السنة القضائية 2022-2023، إلى أن إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الافتتاح، يعد فخرا كبيرا.

في حين، أشار الرئيس الأول في المحكمة العليا، إلى أن السنة الماضية عرفت تنصيب المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية تحمي القاضي المتقاضي والمجتمع.