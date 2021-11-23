الرئيس الأول للمحكمة العليا: توسيع التعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة

أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، ماموني الطاهر، إستعداده لتوسيع دائرة التعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة مستقبلا، في إطار اتفاقيات ثنائية.

كما أوضح ماموني، في الكلمة الختامية له باليوم الدراسي الخاص بـ”دور التشريع والفقه والإجتهاد القضائي في تطوير القانون” إن العمل الفكري وتبادل الآراء وطرح الإشكالات الميدانية، في إطار الأيام الدراسية، هي طرق مواكبة التغيرات التي يعرفها المجتمع.

وأورد الرئيس الأول للمحكمة العليا: “نعيش في عصر التكنولوجيا والرقمنية. كما يجب إيجاد الحلول الناجعة لإستعمال هذه الوسائل في ممارساتنا اليومية. لتطوير المنظومة القانونية والقضائية. والجامعة هي الأساس الذي ينطلق منها التكوين الفكري”.

وشدد ماموني، على ضرورة الاعتماد على الجامعة، والتواصل معها طوال الوقت ودون انقطاع. ويأتي ذلك بخلق فضائات علمية وفكرية تتتناول القضايا المطروحة في تطبيق القانون.

وأوضح ذات المتحدث، إن كل نص قانوني، لابد أن يمر يمراحل عديدة. كما يبدأ إنشاء النص من السلطة التنفيذية التي تقدم ايضاحات أو ما يسمة بالمذكرة الايضاحية. وهي السند القانوني والمصدر الرئيسي للقاضي في تفسير النصوص القانونية.

ونوه الرئيس الأول للمحكمة العليا، بالمجهودات التي بذلها جنود الخفاء لانجاح هذه التظاهرة العلمية، والتي نظمتها كلية الحقوق بجامعة الجزائر 1.

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