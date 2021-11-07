الرئيس الإيطالي يغادر الجزائر متوجها إلى عنابة

غادر منذ قليل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الجزائر العاصمة متوجها إلى ولاية عنابة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان في توديع الرئيس الإيطالي بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي.

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الرئيس الإيطالي يحل بالجزائر

وشرع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، أمس السبت، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم ليومين.

ووصل الرئيس الإيطالي إلى الجزائر، حيث كان في استقباله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مطار هواري بومدين بالعاصمة.

وكان في استقبال الرئيس الإيطالي رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي والوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.

بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمارة ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة.

واستمع الرئيس تبون و الرئيس الإيطالي إلى النشيدين الوطنيين للبلدين، قبل أن يستعرضا تشكيلات من الحرس الجمهوري والجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمس الجمعة، أن رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، سيشرع في زيارة دولة، إلى الجزائر، يومي 6 و7 نوفمبر الجاري، مرفوقا، بوفد هام.

وأوضح البيان، إن هذه الزيارة تندرج في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين الصديقين.

بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.

وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر 2020 على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وسمحت هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي والتعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين. ويأتي ذلك، من خلال التزامهما بالمضي قدما نحو تطوير التعاون في مختلف القطاعات.

الرئيس تبون يُجرى محادثات مع نظيره الإيطالي

وقد أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت، محادثات على انفراد مع الرئيس الإيطالي سيرجيو متاريلا.

وأهدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره الإيطالي “سيرجيو ماتاريلا“، حصانا عربيا أصيلا بمناسبة زيارته للجزائر. سهرة أمس السبت في مأدبة عشاء أقيمت بقصر الشعب.

وقام رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا،صبيحة اليوم الأحد، بتدشين حديقة عمومية باسم صديق الجزائر الإيطالي “أنريكي ماتيي” بالعاصمة

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية،فقد قام رئيس الجمهورية الايطالية سيرجيو ماتاريلا بزيارة حديقة التجارب بالحامة. بالإضافة إلى القيام بجولة في الواجهة البحرية الوسطى بالعاصمة وقصر رياس البحر الحصن 23