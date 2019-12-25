الرئيس البرازيلي يفقد ذاكرته

تعرض الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لفقدان ذاكرة مؤقت حسب تصريحاته الشخصية، ليلة الإثنين الماضي.

ووصف الرئيس البرازيلي حالته، بعد أن فقد ذاكرته بشكل مؤقت، “لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته خلال اليوم السابق”.

موضحًا أنّه سقط أرضًا إثر زلة قدم وصدم رأسه، في حادث داخل حمام القصر الرئاسي، حسبما قال في مقابلة، الثلاثاء.

وتعثر الرئيس البالغ من العمر 64 عاما، مساء الإثنين، في حمام قصر الفورادا الرئاسي.

وقال بولسونارو في مقابلة عبر الهاتف مع قناة “باند” التلفزيونية حول حادث تعثره وسقوطه: “في تلك اللحظة، فقدت ذاكرتي”.

وأضاف: “في اليوم التالي، هذا الصباح، تمكنت من استعادة أشياء كثيرة والآن أنا بخير. على سبيل المثال لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته في اليوم السابق”.

وقال مكتب الرئاسة البرازيلية في بيان إنّ الرئيس أمضى الليلة في مستشفى القوات المسلحة في برازيليا تحت المراقبة، وتم السماح له بالخروج الثلاثاء مع “توصية بأن يخلد للراحة”.

وأضاف البيان أن صور الأشعة لجمجمته أظهرت عدم وجود أي إصابة.