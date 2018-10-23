الرئيس التركي أردوغان يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول مقتل الصحفي السعودي خاشقجي

كشف الرئيس التركي رجب اردوغان، اليوم الثلاثاء،عن تفاصيل جديدة في مقتل الصحفي خاشقجي، كاشفا أن فريق سعودي مكون من 15 شخصا، من بينهم عناصر استخباراتية دخلو القنصلية يوم مقتل خاشقجي.

وقال أردوغان ، إن الفريق السعودي خطط لقتل “خاشقجي” قبل أيام من قتله في القنصلية،و تم نزع القرص الصلب من الكاميرات القنصلية .

وأضاف الرئيس التركي أن خاشقجي قتل في اسطنبول ومن حقنا معرفة الحقيقة.

كما طالب أردوغان السلطات السعودية ، محاكمة كل من تورط في مقتل الضحية

مؤكدا أن القاء التهمة على أشخاص أمنية لايقنع تركيا والرأي العام ،مشيرا ان السلطات التركية تملك أدلة الجريمة،والتي لم تكن بسبب شجار .

وقال الرئيس التركي ،للسعوديين ” اذا سلمنا أن الجثة تم تسليمها الى متعاون محلي عليكم بالكشف عن هويته” .