الرئيس التنفيذي لتوتال: سنعتمد الطاقات المتجددة عوض النفط قريبا

أخبار العالم
  • -
  • 0
الرئيس التنفيذي لتوتال: سنعتمد الطاقات المتجددة عوض النفط قريبا باتريك بوياني
بقلم فوزية مسعدي

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية “باتريك بوياني”أنه وبحلول عام 2025 ستنتج الشركة ما قيمته 25جيجاوات من الطاقات المتجددة .

وأكد باتريك بوياني، اليوم الاثنين لوسائل إعلام فرنسية، أن مجموعة توتال ستتجه نحو التقليل من الاعتماد على النفط.

مشيرا في السياق ذاته أن مجموعة توتال على دراية كبيرة بالأسواق وتذبذباتها، لذلك من الضرورة الانتقال للتكيف مع الطاقات المتجددة.

وأوضح ذات المسؤول،أن مجموعة توتال ترغب في الإسراع في إنتاج الكهرباء،موضحا أن مجموعة توتال تبيع الكهرباء إلى4 ملايين فرنسي وبلجيكي.

وحسبه يجب مضاعفة هذا الرقم مع حلول عام 2025.

وأشار “باتريك بوياني” أن المجموعة تقوم حاليا ببناء مزارع للطاقات الشمسية وطاقة الرياح في فرنسا لإنتاج الكهرباء والتي سيتم بيعها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=718778

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com