الرئيس التنفيذي لتوتال: سنعتمد الطاقات المتجددة عوض النفط قريبا

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية “باتريك بوياني”أنه وبحلول عام 2025 ستنتج الشركة ما قيمته 25جيجاوات من الطاقات المتجددة .

وأكد باتريك بوياني، اليوم الاثنين لوسائل إعلام فرنسية، أن مجموعة توتال ستتجه نحو التقليل من الاعتماد على النفط.

مشيرا في السياق ذاته أن مجموعة توتال على دراية كبيرة بالأسواق وتذبذباتها، لذلك من الضرورة الانتقال للتكيف مع الطاقات المتجددة.

وأوضح ذات المسؤول،أن مجموعة توتال ترغب في الإسراع في إنتاج الكهرباء،موضحا أن مجموعة توتال تبيع الكهرباء إلى4 ملايين فرنسي وبلجيكي.

وحسبه يجب مضاعفة هذا الرقم مع حلول عام 2025.

وأشار “باتريك بوياني” أن المجموعة تقوم حاليا ببناء مزارع للطاقات الشمسية وطاقة الرياح في فرنسا لإنتاج الكهرباء والتي سيتم بيعها.