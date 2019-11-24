الرئيس التونسي الأسبق يعتزل العمل السياسي

قرر الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، الإنسحاب من الحياة السياسية، ومن رئاسة حزب “حراك تونس الإرادة”.

وكتب المرزوقي عبر حسابه على “فايسبوك”: “على إثر نتائج الإنتخابات الأخيرة التي أتحمل كامل المسؤولية فيها، قررت الإنسحاب من رئاسة حزب الحراك وكذلك من الساحة السياسية الوطنية مع البقاء ملتزمًا بكل قضايا شعبي وأمتي التي سأواصل خدمتها بما أستطيع”.

وعنون الرئيس التونسي الأسبق، رسالته بـ ”آخر خطاب سياسي”، وضمنها ما وصفه بـ”عصارة أفكاره ومخاوفه وآماله وما يمكن الإنتفاع به من تجربته”.