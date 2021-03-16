الرئيس التونسي قيس سعيد يزور ليبيا غدا

سيقوم الرئيس التونسي قيس سعيد بزيارة إلى دولة ليبيا غدا الأربعاء، بعدما أدت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا اليمين.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان عبر موقع “فيسبوك”، أن الزيارة تندرج في إطار مساندة تونس للمسار الديمقراطي في ليبيا، وربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين.

وأضاف البيان أن الزيارة تمثل مناسبة لإرساء رؤى وتصوارت جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس وليبيا وتؤسس لتضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الإستقرار والنماء.

للإشارة فقد كانت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والمجلس الرئاسي بمدينة طبرق، لتبدأ الحكومة الموحدة عملها في كامل المدن الليبية، ولتنهي انقساما سياسيا ومؤسساتيا دام لأكثر من 6 سنوات.